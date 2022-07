Am 08.07. nahmen wir als die seither letzte Aktie den Titel des traditionell äußerst wachstumsstetigen US-Gesundheitsdienstleisters mit Fokus auf der Preis-Leistungs-Optimierung öffentlicher Krankenversicherungs- sowie staatlicher Zusatzleistungsangebote für Geringverdienende (sog. Medicare-Pläne) wie aber auch einer Pharmakosten-Budgetoptimierung für Krankenkassen, ärztliche Einrichtungen und Apotheken, ELEVANCE HEALTH (bis 28.06. noch unter dem sicher geläufigeren Namen ANTHEM INC. firmierend) neu in das Strategiedepot bzw. Wikifolio-Zertifikat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...