SLINGSHOT BIOSCIENCES, INC., die Entwickler von synthetischen Zellen, haben heute bekannt gegeben, dass sie ihren Vertriebskanal im Rahmen einer neuen Vereinbarung mit OLS OMNI Life Science erweitert haben. OLS ist Ihr Partner für Lösungen in den Bereichen Durchflusszytometrie, Zellkultur, Zellzählung, Bildgebung und Zellanalyse. Wir bieten innovative Systeme für den gesamten Workflow in der Zellforschung: Von der Zellkultur bis zur Echtzeit-Zellanalyse, der Zellzählung und der Mikrobiologie.

Die Vereinbarung berechtigt OLS, die Produkte von Slingshot Bio in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien zu vertreiben und weiterzuverkaufen. Dank des Kundennetzwerks von OLS wird Slingshot Bio in der Lage sein, seine Präsenz auf dem Markt in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien mit der gefestigten Präsenz und Expertise von OLS zu stärken, da das Unternehmen bereits seit vielen Jahren in der Durchflusszytometrie-Branche tätig ist.

"Das Netzwerk von OLS wird es uns ermöglichen, die Marktdurchdringung zu erreichen, die wir benötigen, um unser volles Umsatzpotenzial auszuschöpfen. Slingshot Biosciences hat zahlreiche Vertriebspartner geprüft und wir sind zuversichtlich, dass die umfassenden Kenntnisse von OLS in diesem Bereich, die starke Präsenz und der große Kundenstamm uns dabei helfen werden, unsere Position auf dem Markt für Durchflusszytometrie zu stärken", sagte Jeffrey Kim, CEO und Gründer von Slingshot Biosciences, Inc.

Die synthetischen Zellkontrollsysteme von Slingshot Bio bieten Anwendern in der Forschung im Bereich der Durchflusszytometrie eine konsistente, präzise und genaue Kontrollmöglichkeit, indem sie die durchflusszytometrischen Eigenschaften von Blut nachahmen. Die Fähigkeit, konsistente Kontrollen für die Durchflusszytometrie zu erzeugen, hat jahrzehntelang gefehlt und ist nun mit der einzigartigen Produktionsplattform von Slingshot Bio präzise reproduzierbar. "Die synthetischen Zellen von Slingshot Bio stärken und ergänzen unser Durchflusszytometrie-Portfolio, das eine zentrale Säule von OLS ist,", sagte Andreas Friese, COO von OMNI Life Science. "Unsere Unternehmensidentität umfasst einen starken Fokus auf Innovation, Präzision und Reproduzierbarkeit, und unsere neu geschlossene Partnerschaft mit Slingshot Bio versetzt uns in die Lage, Labore während ihres gesamten Workflows zu unterstützen und dabei hohe wissenschaftliche Standards einzuhalten.

Über Slingshot Biosciences, Inc.

Slingshot Biosciences wurde 2012 gegründet und ist ein schnell wachsendes Unternehmen im Bereich der Biowissenschaften mit einer Plattformtechnologie und der paradigmenverändernden Mission, synthetische Zellen zum Goldstandard für alle zellbasierten Anwendungen zu machen einschließlich Diagnostik, Entwicklung adoptiver Zelltherapien und Gerätekalibrierung. Weitere Informationen finden Sie unter www.slingshotbio.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220707005074/de/

Contacts:

Caitlin Farquhar

pr@slingshotbio.com