Die zwei zentralen Themen der Woche - Gaslieferungen und die EZB-Leitzinsentscheidung, haben am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag für einen schwankungsreichen Handel gesorgt. Letztlich schloss der DAX mit einem Verlust von 0,27 Prozent auf 13.246,64 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Börsenunternehmen gab um 0,15 Prozent auf 26.656,25 Zähler nach.Positive Impulse für den Markt lieferte am Morgen zunächst die Nachricht, dass wieder russisches Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 fließt. Am Nachmittag ...

