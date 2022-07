DentalMonitoring hat einen wegweisenden Service für Zahnmediziner und Partner aus der zahnärztlichen Fachwelt auf den Markt gebracht: Die DM Intelligent Platform ist der bisher einzige digitale Workflow, der sich mit allen derzeit auf dem Markt erhältlichen digitalen Dentallösungen verbinden und integrieren lässt.

Diese branchenweit neueste Errungenschaft unterstreicht die Vision von DentalMonitoring, die Zahnmedizin intelligenter zu gestalten, klinische Ergebnisse und die Patientenerfahrung zu verbessern und Wachstum sowie Effizienz in den Zahnarztpraxen zu steigern.

DentalMonitoring revolutioniert seit 2014 das Management der klinischen Versorgung und der Praxisabläufe durch seine KI-gestützten Lösungen und tritt für die Nutzung von Daten zur Verbesserung der Versorgungsqualität ein. Unsere herausragende, patentierte Plattform vergrößert die Handlungsmöglichkeiten und die Auswahl an Partnern für alle Zahnmediziner deutlich und ermöglicht es den Anbietern digitaler Lösungen, die herausragende KI-Technologie von DentalMonitoring zu nutzen.

Die DM Intelligent Platform umfasst die folgenden Lösungen:

DataHub ein Datenanalysetool, mit dem Ärzte, Praxen und Partner kontinuierliches und unmittelbares Feedback und Informationen über die klinische Wirksamkeit und die betriebliche Effizienz erhalten

Export direkt für die Fertigung bereiter STL-Dateien aus Überwachungsscans, ohne dass dafür ein Praxistermin erforderlich ist*

API/SDK-Schnittstellen, welche die Integration der DM Intelligent Platform mit allen digitalen Partnern ermöglichen. Zu diesen zählen unter anderem Patientenverwaltungssysteme, CRM-Systeme, digitale Behandlungsplansysteme für Aligner-Schienen, Zahnspangen und weitere zahnmedizinische Vorrichtungen wie beispielsweise vernetzte elektrische Zahnbürsten.

"Wir freuen uns sehr, dass unsere unvergleichliche Technologie, auf die weltweit Tausende von Ärzten und mehr als 1,5 Millionen Patienten vertrauen, jetzt der gesamten zahnmedizinischen Fachwelt für die Verbesserung von Produktfunktionen, Arbeitsabläufen und Lösungen zur Verfügung steht", so Philippe Salah, CEO von DentalMonitoring. "Wir sind davon überzeugt, dass wir durch unsere digitale Plattform, die einzige wirklich offene digitale Plattform in der Zahnmedizin, gut aufgestellt sind, um die Nachhaltigkeit der zahnmedizinischen Versorgung weiterhin positiv zu beeinflussen und die Lebensqualität von Millionen von Patienten und Patientinnen zu verbessern. Wir möchten alle unsere Ärzte und Partner dazu einladen, das volle Potenzial unserer Technologie auszuschöpfen und uns in unserer Vision zu unterstützen, die Zahnmedizin intelligenter zu machen."

DentalMonitoring wurde mit einer einfachen Idee gegründet: Mundpflege sollte vernetzt und kontinuierlich sein auch außerhalb der Praxis. Das Unternehmen hat die weltweit erste virtuelle Praxisplattform in der Zahnmedizin geschaffen, die durch mehr als 200 Patente geschützt ist, um die sich schnell weiterentwickelnden Patientenerwartungen zu erfüllen. Dank der branchenweit größten Datenbank zahnmedizinischer Aufnahmen hat DentalMonitoring die fortschrittlichsten und umfassendsten arztorientierten KI-Lösungen entwickelt, die Zahnärzte dabei unterstützen, eine hervorragende Versorgung und eine bessere Patientenerfahrung anzubieten. Die einzigartigen Plattformen von DentalMonitoring geben Zahnärzten die vollständige Kontrolle über optimierte Bewertungen und über die Kommunikation von der Einbindung und Umwandlung von Patientenanfragen über die Bereitstellung von Behandlungsoptionen durch KI-generierte Berichte und fortschrittliche Simulationen des Lächelns bis hin zur Fernüberwachung von Behandlungen aller Art. DentalMonitoring beschäftigt mehr als 500 Mitarbeitende in 18 Ländern und 9 Niederlassungen, darunter in Paris, Austin, London, Sydney und Hongkong.

*Die Verfügbarkeit der Produkte, die Produkt-Claims und der rechtliche Status können sich aufgrund der jeweils geltenden Vorschriften von Land zu Land unterscheiden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Vertreter vor Ort.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

