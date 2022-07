Hamburg (ots) -Anlässlich des Todes von Uwe Seeler senden der NDR und tagesschau24 Sondersendungen und Dokumentationen: Um 20.15 Uhr zeigt das NDR Fernsehen ein "NDR Info Extra: Der Norden trauert um 'Uns Uwe'", das auch bei NDR Info im Radio übertragen wird. Moderatorin Bibiana Barth blickt gemeinsam mit NDR Sportchef Gerd Gottlob auf das Leben der HSV-Legende zurück und berichtet über die Reaktionen zum Tod von Uwe Seeler. Um 20.30 Uhr sendet das NDR Fernsehen den 30-Minütigen Nachruf "Uwe Seeler - Abschied von einem Volkshelden" von NDR Autor Henning Rütten. Beides wird auch bei tagesschau24 übertragen.tagesschau24 sendet um 21.00 Uhr die Dokumentation "Uwe Seeler - Einer von uns" von Reinhold Beckmann und Ole Zeisler.Hamburgs Stadtsender NDR 90,3 berichtet am Freitag, 22. Juli, in "Hamburg am Morgen" ab 5.00 Uhr über den Tod von Uwe Seeler. Weggefährten blicken im Gespräch auf das Leben des Ehrenbürgers der Stadt Hamburg zurück.Die Hamburger Fußball-Legende starb heute im Alter von 85 Jahren.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationTel.: 040/4156-2300Mail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5278972