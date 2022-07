Der chinesische Technologiekonzern Baidu hat am Mittwoch ein neues vollelektrisches Robotaxi vorgestellt, das schon im kommenden Jahr in ganz China eingesetzt werden soll. Das bislang unbekannte Fahrzeug namens Apollo RT6 EV ist eine Mischung aus einem SUV und einem Minivan. Das Lenkrad kann für vollautonomes Fahren entfernt werden. Der primär als Google-Konkurrent bekannte Suchmaschinenriese Baidu will den Apollo schon im kommenden Jahr in seinen Ride-Hailing-Dienst namens "Apollo Go" aufnehmen. Das berichtet

