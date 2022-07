The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 21.07.2022.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.07.2022

.

ISIN Name

LU1873136789 U.A.G.C.B.U.E.IAEOH

CA8038701048 SASSY RESOURCES CORP.

CA8854722094 THOUGHTFUL BRANDS INC.

CA92026P1018 VALOREM RESOURCES INC.

GB00BYV3J755 SENSYNE HEALTH LT LS-,008

KYG4463T1013 CHIGO HOLDING LTD HD-,01

KYG8062G1055 SOUTHERN ENERGY DL -,01

US29274F1049 ENEL AMERICAS SA ADR/50

US55608B1052 MACQUARIE INFRA. HOLD. MI

US92886T2015 VONAGE HLDGS CORP. DL-,01

XS1843433555 PETR10 19/24 CV REGS

