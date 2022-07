David Meredith zählt zum zweiten Mal in Folge zu den "Best CEOs for Diversity" und reiht sich neben die CEOs von Microsoft und Adobe ein

Boomi erhält zudem die Auszeichnung "Best Company for Career Growth"

Die Auszeichnungen folgen auf eine Transaktion in Höhe von 4 Mrd. US-Dollar um ein selbstständiges Unternehmen zu werdensowie auf die kürzlich erfolgten Auszeichnungen von Führungskräftenim Rahmen der Einstellung von mehreren hundert neuen Teammitgliedern, um das schnelle Kundenwachstum des Unternehmens zu unterstützen

BoomiTM, ein führendes Unternehmen für intelligente Konnektivität und Automatisierung, erhält zwei Auszeichnungen von Comparably, einer führenden Plattform für Arbeitsplatzkultur und Markenreputation, in der Kategorie "Largest Company". Zu den weiteren Gewinnern in dieser Kategorie gehören unter anderem Microsoft, Adobe, IBM, Uber und SADA. Mit den Auszeichnungen "Best CEOs for Diversity" und "Best Company for Career Growth" basierend auf dem anonymen Feedback von mehr als 1.700 Mitarbeitern weltweit zählt Boomi zu den 50 führenden Unternehmen für sein Engagement und seine Leistungen in den Bereichen Diversität und Karriereförderung.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220719005283/de/

Boomi Wins Comparably Awards for Best CEOs for Diversity and Best Company for Career Growth in Largest Company Category (Graphic: Business Wire)

"Bei Comparably honorieren wir Transparenz am Arbeitsplatz", sagt Jason Nazar, Mitbegründer und CEO von Comparably. "Die Auszeichnungen ermöglichen es Mitarbeitern, persönliche Einblicke in die Unternehmenskultur zu geben. Gleichzeitig erkennen sie Unternehmen wie Boomi an, die großartige Arbeit leisten und ihre Mitarbeiter auf Erfolgskurs bringen."

Comparably ermittelt die Gewinner durch die Auswertung von über 15 Millionen anonymen Mitarbeiterbewertungen in 70.000 der größten Unternehmen. Die Mitarbeiter von Boomi bewerteten ihre beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten, wie z. B. sinnvolle Karriereförderung, Mentoring und Feedback, als hoch, weshalb Boomi als eines der besten Unternehmen für Karriereentwicklung ausgezeichnet wurde. Für die Auszeichnung von David Meredith in der Kategorie "Best CEOs for Diversity" hat Comparably die Bewertungen von bei Boomi arbeitenden People of Color ausgewertet. David Meredith wurde 2022 zum zweiten Mal in Folge mit dieser wichtigen Auszeichnung geehrt.

"Als ein in seiner Kategorie führendes, stark wachsendes und globales Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen möchte Boomi ein erstklassiges Mitarbeitererlebnis schaffen und aufrechterhalten", erklärt Shawn Maurice, Chief Human Resources Officer bei Boomi. "Wir folgen unserem Motto, die besten Mitarbeiter einzustellen sowie unseren Grundwerten: "Go Beyond", "Play for Each Other", "Create Awesome Things", "Own It" und "Build Trust". Der Erfolg von Boomi liegt in den Händen unserer Teams. Wir legen großen Wert darauf, ein Umfeld zu schaffen und zu pflegen, das ihre Entwicklung und ihr Wohlbefinden fördert, sie motiviert mutig zu sein und innovative, neue Lösungen für Herausforderungen zu finden. Diese Auszeichnungen bestätigen die renommierte Unternehmenskultur von Boomi, während wir weiterhin in unsere Mitarbeiter investieren."

Als Pionier und Marktführer im Bereich der Cloud-nativen Integration Platform as a Service (iPaaS) hat Boomi vor kurzem die 20.000 Kunden-Marke überschritten und damit den Branchenrekord für die größte Kundenbasis unter iPaaS-Anbietern aufgestellt. Das Unternehmen verfügt über eine wachsende Nutzergemeinschaft von über 100.000 Mitgliedern, ein weltweites Netzwerk mit mehr als 800 Partnern und eine der größten Gruppen von Global System Integrators (GSI) im Bereich iPaaS. Die Low-Code-Plattform von Boomi unterstützt Unternehmen aller Branchen dabei, Datenanwendungen zu verbinden, Arbeitsabläufe zu optimieren und integrierte Kundenerlebnisse zu schaffen.

Boomi ist seit acht Jahren in Folge als Leader im Gartner Magic Quadrant für Enterprise Integration Platform as a Service (EiPaaS) gelistet. Das Unternehmen wurde außerdem kürzlich mit dem Gold Globee Award in der Kategorie "Platform as a Service" (PaaS) gewürdigt und hat zahlreiche Auszeichnungen als attraktiver Arbeitgeber erhalten, darunter die Aufnahme in die Liste der besten Arbeitgeber des Inc. Magazine's Best Workplaces.

Eine Übersicht aller offenen Stellen bei Boomi finden Sie auf der Karriereseite.

Weitere Ressourcen

Lernen Sie die Boomiverse Community kennen

Folgen Sie Boomi auf Twitter, LinkedIn, Facebook und YouTube

Gartner Haftungsausschluss:

Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Integration Platform as a Service, Eric Thoo, Keith Guttridge, Bindi Bhullar, Shameen Pillai, Abhishek Singh, 29. September 2021

Gartner unterstützt keinen der in seinen Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. GARTNER und MAGIC QUADRANT sind eingetragene Marken und Dienstleistungsmarken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Hinweis: Boomi wurde von 2014 bis 2019 als Dell Boomi anerkannt.

Über Boomi

Boomi verbindet mit seiner Cloud-basierten, einheitlichen und transparenten Plattform schnell und einfach alles im digitalen Ökosystem. Die von Boomi entwickelte Integration Platform as a Service (iPaaS) wird von mehr als 20.000 Kunden weltweit für Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und niedrigeren Gesamtbetriebskosten geschätzt. Als Pionier im Bereich der intelligenten Datennutzung ist es das Ziel von Boomi, Kunden und Partnern die schnelle und einfache Erfassung von Daten, das Verwalten und Orchestrieren zu ermöglichen. Anwendungen, Prozesse und Menschen werden sinnvoll integriert. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.boomi.com.

© 2022 Boomi, LP. Boomi, das "B"-Logo, Boomiverse und AtomSphere sind Marken von Boomi, LP oder seinen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken können die Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Über Comparably

Comparably ist eine führende Plattform für Arbeitsplatzkultur und Markenreputation mit über 15 Millionen anonymen Mitarbeiterbewertungen zu 70.000 Unternehmen. Mit einem umfassenden Datenbestand über große und kleine Unternehmen in fast 20 verschiedenen Arbeitsplatzkategorien basierend auf Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, Alter, Erfahrung, Branche, Standort und Ausbildung ist es eine der meistgenutzten SaaS-Plattformen für Employer Branding und eine vertrauenswürdige Drittpartei-Website für Arbeitsplatzkultur und Vergütung. Weitere Informationen zu den Studien von Comparably und den jährlichen Best Places to Work Awards finden Sie unter Comparably News.

Über die Comparably Awards

Comparably Awards zeichnet jedes Jahr die besten Unternehmen und CEOs in 16 verschiedenen Kategorien der Arbeitsplatzkultur aus. Seit der Einführung Ende 2017 basieren die Auszeichnungen ausschließlich auf dem Stimmungsfeedback aktueller Mitarbeiter, die ihren Arbeitgeber auf Comparably.com während eines 12-monatigen Rückblicks anonym bewertet haben. Die Mitarbeiter können strukturierte Fragen (in den Formaten "Ja/Nein", "Richtig/Falsch", Skala von 1 bis 10 und Multiple Choice) zu 16 verschiedenen Arbeitsplatzthemen beantworten. Jede Antwort wird dann mit einem numerischen Wert versehen und mit Unternehmen ähnlicher Größe verglichen. Der endgültige Datensatz der Gewinner wird aus über 15 Millionen Bewertungen von 70.000 Unternehmen zusammengestellt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220719005283/de/

Contacts:

Medien:

Kristen Walker

Global Corporate Communications

kristenwalker@boomi.com

+1-415-613-8320