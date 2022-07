SARNIA, Ontario, July 21, 2022("Aduro" oder das "Unternehmen") (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FSE: 9D50), ein kanadischer Entwickler von patentierten wasserbasierten Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffen und für die Umwandlung von Schweröl und erneuerbaren Ölen in neuartige Ressourcen und höherwertige Kraftstoffe, gibt das Closing eines nicht vermittelten Privatplatzierungsangebots von Anteilen (das "Angebot") bekannt. Das Unternehmen emittierte insgesamt 2.599.579 Anteile (die "Anteile") zu einem Preis von 0,72 CAD pro Anteil und erzielte damit einen Bruttoerlös von insgesamt 1.871.697 CAD.



"Wir freuen uns sehr über die anhaltende Unterstützung unserer Aktionäre und das starke Interesse an diesem strategischen Angebot", sagte Ofer Vicus, Chief Executive Officer von Aduro. "Dieses Angebot wird die Fertigstellung unserer neuen Laboreinrichtungen in London, die Erweiterung unserer Forschungs- und Ingenieurteams und den Abschluss unserer geplanten Pilotprojekte zur Bitumenaufbereitung und zum Upcycling von Kunststoffen im Durchflussverfahren beschleunigen. Diese Finanzierung wird auch unsere Kapazität zur Bewertung von Rohstoffströmen durch unser etabliertes Kundenversuchsprogramm erhöhen", fügte Ofer Vicus hinzu.

Jeder Anteil besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Stammaktie") und der Hälfte eines Optionsscheins zum Erwerb einer Stammaktie (jeder komplette Optionsschein ein "Optionsschein"). Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 1,00 CAD pro Aktie für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Datum der Ausgabe der Anteile. Wenn während des Ausübungszeitraums der Optionsscheine, aber nach Ablauf der Wiederverkaufsbeschränkungen für die Aktien, die Aktien des Unternehmens an zehn (10) aufeinanderfolgenden Handelstagen zu einem Schlusskurs von 1,25 CAD pro Aktie oder darüber gehandelt werden, kann das Unternehmen den Verfall der Optionsscheine beschleunigen, indem es die Inhaber der Optionsscheine durch die Verbreitung einer Pressemitteilung schriftlich darüber informiert, dass die Optionsscheine 30 Tage nach dem Datum der Mitteilung verfallen.

Der Erlös aus dem Angebot wird für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet. Die ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Haltefrist ab dem Ausgabedatum. Im Zusammenhang mit dem Closing wurden keine Vermittlungsprovisionen gezahlt.

Keines der im Rahmen des Angebots erworbenen Wertpapiere wurde oder wird gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (das "Gesetz von 1933") registriert, und keines dieser Wertpapiere darf in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, wenn keine Registrierung oder eine anwendbare Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Gesetzes von 1933 vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in einem Staat dar, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, noch dürfen die Wertpapiere in einem solchen Staat verkauft werden.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologiesentwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens aktiviert die einzigartigen Eigenschaften von Wasser in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und geringen Kosten arbeitet - ein wegweisender Ansatz, der geringerwertige Rohmaterialien in Ressourcen des 21. Jahrhunderts umwandelt. Dank der Finanzierung und Unterstützung durch Bioindustrial Innovation Canadakonnte das Unternehmen den Vorläufer eines Reaktorsystems zur Umwandlung von Schweröl in leichteres Öl entwickeln.

Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an:

Ofer Vicus, CEO

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 604-362-7011

Investor Cubed Inc.

Neil Simon, CEO

nsimon@investor3.ca

+ 1 647 258 3310

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören: die geplante Verwendung der Erlöse aus diesem Angebot und insbesondere, dass die Erlöse die Fertigstellung der neuen Einrichtungen des Unternehmens, die Erweiterung seiner Forschungs- und Ingenieurteams und die Fertigstellung seiner geplanten Pilotprojekte beschleunigen und die Kapazität des Unternehmens zur Bewertung von Rohstoffströmen durch sein etabliertes Kundenversuchsprogramm erhöhen werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantien für die zukünftige Performance, und dementsprechend sollte aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheit kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören unter anderem die Folgenden: die beabsichtigte Verwendung der Erlöse liegt möglicherweise nicht im besten Interesse des Unternehmens, so dass die Erlöse für verschiedene andere Zwecke umgewidmet werden können; die Fertigstellung der neuen Einrichtungen des Unternehmens, die Erweiterung seiner Forschungs- und Ingenieurteams und der Abschluss seiner geplanten Pilotprojekte zur Bitumenaufwertung und zum Upcycling von Kunststoffen im Durchflussverfahren werden möglicherweise nicht wie erwartet oder überhaupt nicht stattfinden; das Unternehmen ist möglicherweise nicht in der Lage, eine Kommerzialisierung seiner Technologie oder seines Geschäfts zu erreichen; ungünstige Marktbedingungen und/oder andere Faktoren, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, können es daran hindern, seine erklärten Ziele und Pläne zu erreichen. Das Unternehmen hat weder die ausdrückliche Absicht noch die Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c702e298-d9d1-4fe0-82b1-7a02edaffc8c