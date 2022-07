DJ PTA-Adhoc: Koenig & Bauer AG: Koenig & Bauer übernimmt 49 Prozent der Celmacch Group S.r.l. und verstärkt Präsenz im Wachstumsmarkt Wellpappe

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Würzburg (pta038/21.07.2022/21:00) - Die Koenig & Bauer AG, Würzburg ("Koenig & Bauer", WKN: 719 350 / ISIN: DE0007193500) hat sich heute mit den Anteilseignern der Celmacch Group S.r.l. - einem führenden Hersteller für High Board Line Flexo-Druckmaschinen und Rotationsstanzen für die Wellpappen-Industrie - zusammengeschlossen und die Übernahme von 49 Prozent der Anteile vereinbart. Damit wurde die Grundlage für die gemeinsame Weiterentwicklung und Vermarktung im Wachstumsmarkt Wellpappe gelegt. Koenig & Bauer hat die Option, sukzessive weitere Anteile an der Celmacch Group S.r.l. zu erwerben.

Die Celmacch Group S.r.l. mit rund 50 Mitarbeitenden hat über 40 Jahre Erfahrung im Wachstumsmarkt Wellpappe den auch Koenig & Bauer mit den ergänzenden Maschinen CorruCUT und CorruFLEX adressiert. Die Celmacch Group S.r.l. verfügt über eine gesunde Finanzkraft und hat sich insbesondere seit dem Produktrelaunche ihrer Chroma Familie in 2019 am Markt hervorragend etabliert und beliefert damit hauptsächlich bereits auf den lokalen Märkten zahlreiche große internationale Verpackungshersteller. Damit konnte sie ein starkes Umsatzwachstum auf aktuell rund 20 Mio. EUR erzielen. Künftig firmiert die Celmacch Group S.r.l. unter dem Namen Koenig & Bauer Celmacch S.r.l. und der Sitz wird weiterhin in Desenzano, Italien sein. Im ersten Schritt liegt der Fokus der Zusammenarbeit auf dem gemeinsamen Vertrieb und Service, der Produktweiterentwicklung sowie der Kapazitätserweiterung in der Montage. Unter dem Namen "Chroma" entsteht somit eine neue Produktfamilie, die den Markt in allen Preis- und Performanceklassen bedienen wird.

Der Unternehmenserwerb der Anteile an der Celmacch Group S.r.l. steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Freigabe für ausländische Direktinvestitionen FDI (foreign direct investment) in Italien. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das Closing ist voraussichtlich im September 2022.

