Führender RMIS-Anbieter im jährlichen Branchenbericht der europäischen Organisation anerkannt

Ventiv Technology, der führende Anbieter von Lösungen für Risiko, Versicherung und Underwriting, verkündete heute seine Aufnahme in den Panorama-Bericht 2022 des Management des Risques et des Assurances de l'Entreprise (AMRAE) als führender Anbieter in den Bereichen Analyse und Versicherung. Die 14. jährliche Marktanalyse des Verbandes beruht auf Fragebögen für Anbieter und Risiko-Manager. Ventiv war unter den 55 bewerteten Anbietern einer von nur vier, die als führend im Quadranten für künstliche Intelligenz anerkannt wurden und sowohl funktionale als auch technische Aspekte berücksichtigten. Als einer von fünf Anbietern erhielt Ventiv die gleiche Auszeichnung im Versicherungsquadranten.

Laut dem Bericht suchen 63 der Risiko-Manager nach einem Tool, das all ihre funktionalen Anforderungen erfüllt, z. B. Audit, Risikomanagement, Versicherung, interne Kontrolle usw., was deutlich macht, dass der Trend in der Branche zu konvergierenden, funktionsübergreifenden Risikomanagementsystemen geht.

"Ventiv wächst weiter und baut sein Angebot aus, um an der Spitze von Technologie und Innovation zu bleiben", sagt Steve Cloutman, Managing Director von Ventiv. "In dem diesjährigen Bericht werden bekannte Trends und die Richtung, in die wir uns als Branche bewegen, bekräftigt. Wir freuen uns darauf, die Branche auch künftig voranzubringen."

Aus dem Bericht geht auch hervor, dass Benutzerfreundlichkeit und Berichtsfunktionen die beiden wichtigsten Kriterien sind, die Risikomanager bei der Evaluierung einer RMIS-Plattform berücksichtigen. Im Bericht wurde außerdem die künstliche Intelligenz als eine der drei wichtigsten Funktionalitäten genannt, die für die meisten Unternehmen auf der Agenda für zukünftige Entwicklungen stehen.

Ventiv unterscheidet sich von anderen Anbietern durch seine KI-gestützte Datenanalysesoftware. Dank seiner KI- und maschinellen Lernalgorithmen können Kunden Ergebnisse vorhersagen, Zeit und Ressourcen priorisieren und die betriebliche Effizienz verbessern. Kunden können ihre Risikomanagementprogramme in Kombination mit dem praktischen Kundensupport und den Software-Angeboten des Unternehmens problemlos skalieren, wenn sie wachsen.

Mit über 450 Kunden in Europa, Nordamerika und Asien bietet Ventiv RMIS-Lösungen für einige der größten globalen Unternehmen in einer Reihe von Branchen, unter anderem im Gesundheitswesen, in der Fertigung und im Gastgewerbe. Dies ist das erste Jahr, in dem das Unternehmen in dem Bericht vertreten ist, der in Kooperation mit EY erstellt wurde.

Der AMRAE Panorama Report ist eine jährliche Veröffentlichung, die einen internationalen Überblick über RMIS-Trends, Marktpraktiken und Einzelheiten über die neuesten Technologien auf dem Markt bietet. AMRAE geht seit 2008 mit einer neutralen Sichtweise an die Umfrage heran, um Experten im Bereich Risiko-Management, die nach den neuesten Informationen über RMIS suchen, wertvolle Einblicke zu geben.

Laden Sie sich den vollständigen Bericht herunter oder besuchen Sie die Website von Ventiv, um weitere Informationen zu erhalten.

Ventiv Technology ist ein Weltmarktführer in den Bereichen Risikomanagement-Informationssysteme (RMIS), Enterprise Risk Management (ERM), Versicherungsansprüche, Abrechnungen, Policen und Verwaltungstechnologien, die mit marktführenden Analyse- und Prognosemodellen integriert sind.

Ventiv kann mit über 45 Jahren Erfahrung auf über 450 Institutionen als Kunden und über 350.000 Nutzer von Ventivs Technologie in mehr als 40 Ländern stolz sein. Dank seiner globalen Präsenz und seines erfahrenen Teams aus Branchenveteranen bietet Ventiv Unternehmen Einblicke, die es unseren Kunden möglich machen, Risiken vorherzusagen, zu verwalten und auf sie zu reagieren.

