Amazon liefert jetzt in den USA in größerem Maßstab mit den E-Vans von Rivian aus. Bis 2030 sollen 100.000 der Lieferfahrzeuge für Amazon auf den Straßen sein. Die Rivian-Vans bieten einige Annehmlichkeiten wie gekühlte Sitze und 360-Grad-Sicht. Im September 2019 hatte Amazon-Gründer und mittlerweile Ex-CEO Jeff Bezos seinen Plan verkündet, den E-Commerce-Konzern bis 2040 komplett CO2-frei operieren zu lassen. Einer der damals angekündigten Bausteine für das Erreichen dieses Ziels war der Kauf von 100.000 vollelektrischen Lieferfahrzeugen des US-Startups Rivian. Mittlerweile hat Amazon Milliarden in das Vorhaben gesteckt und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...