von Stephan Bauer, €uro am Sonntag Es ist gerade ziemlich was los in der Siemens-Zentrale. Jüngst traf sich Vorstandschef Roland Busch mit Jensen Huang, Chef des US-Halbleiterherstellers Nvidia. Die Manager trommelten für eine neue Softwareplattform für Industriesoftware, Huang war dafür extra nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...