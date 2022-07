DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

KLIMA - Die Klimabeauftragte des Außenministeriums, Jennifer Morgan, hält trotz Ukraine-Krieg an den Klimazielen der Bundesregierung fest. "Klimaneutralität bis 2045, Kohleausstieg bis 2030. Das gilt", sagte Morgan. Die LNG-Verträge, die jetzt geschlossen werden, dürften das nicht in Frage stellen, sagte die Staatssekretärin. "Und wo LNG-Verträge geschlossen werden, müssen die Voraussetzungen geschaffen werden, dass wir so schnell wie möglich auf grünen Wasserstoff wechseln können." (Funke Mediengruppe)

NAHVERKEHR - In die Debatte um eine Verlängerung der Rabattaktion im Nahverkehr kommt Bewegung. Die Verkehrsbranche spricht sich für eine befristete Fortsetzung des 9-Euro-Tickets aus, das nach bisherigen Plänen Ende August auslaufen soll. "Wir brauchen schnell eine Nachfolgelösung", sagte Oliver Wolff, der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV). "Am besten wäre es, die Aktion als Übergangslösung um weitere zwei Monate zu verlängern. Das Ticket könnte im September und Oktober weiter gelten und so die Bürgerinnen und Bürger von den hohen Energiepreisen entlasten", forderte Wolff weiter. (Süddeutsche Zeitung)

LUFTVERKEHR - Die Diskussion über die Neuorganisation der Luftsicherheitsaufgaben nimmt Fahrt auf. Nachdem die SPD wegen des Chaos an den deutschen Flughäfen gefordert hat, die Sicherheitskontrollen wieder unter staatliche Hoheit zu stellen, schaltet sich nun das Bundesinnenministerium ein. "Klare Priorität hat zurzeit die Lagebewältigung an den Flughäfen für den Sommer- und Herbstreiseverkehr", sagte ein Sprecher von Ressortchefin Nancy Faeser (SPD) und wollte eine Neuorganisation der Luftsicherheitsaufgaben nicht ausschließen: "Alle Entscheidungen zu etwaigen strukturellen Veränderungen werden danach zu treffen sein." (Handelsblatt)

HEIZUNGEN - Der Zentralverband Sanitär Heizung Klima geht davon aus, dass der von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) angekündigte "Heizungscheck" für alle Eigentümer von Gasheizungen bis zu zwei Jahre dauern kann. Ein Verbandssprecher sagte, dass dies bis Weihnachten garantiert nicht zu machen sei. Bis der "Heizungscheck" bei allen betroffenen Gasheizungen durchgeführt werden könne, würde es anderthalb bis zwei Jahre dauern. Das Wirtschafts- und Energieministerium hatte erklärt, dass bei allen Eigentümern von Gasheizungen ein "Heizungscheck" durchgeführt werden soll, um die Heizungen optimal einzustellen. (Bild-Zeitung)

BÜRGERGELD - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat die Pläne von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) für ein neues Bürgergeld abgelehnt. "Das Bürgergeld soll eine Aktivierung sein und kein bedingungsloses Grundeinkommen", sagte Lindner. "Es gibt ein bewährtes Verfahren, nach dem die Regelsätze an Preis- und Gehaltsentwicklung angepasst werden. Daran sollten wir festhalten." Dies werde bereits zu einer Erhöhung führen. (Funke Mediengruppe)

