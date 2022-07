HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3157 Philipp Arnold ist der 5. Börsepeople-Gast in unserer Season 1. Philipp ist Managing Director und Head of Structured Products Sales bei der Raiffeisen Centrobank bzw. Vorstand im Zertifikate Forum Austria. Die Besonderheit bei Philipp ist, dass er seine Karriere bei einem einzigen Arbeitgeber durchgezogen hat, was im Kapitalmarkt eher selten ist, gerade in der Bankenwelt aber durchaus öfter vorkommt. Im Podcast reden wir über seinen trotzdem sehr spannenden Werdegang, was ihm beim Unternehmen taugt und natürlich über Zertifikat, Zertifikate, Zertifikate. Mit der RCB ist er beim Zertfikate Award Austria in 15 Jahren übrigens noch ungeschlagen. Link: 15 Jahre ZFA-Awards ...

