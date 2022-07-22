Anzeige
Mehr »
Login
Freitag, 22.07.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 666 internationalen Medien
Achtung, Kurschance!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3CN9S ISIN: IE00BLRPRR04 Ticker-Symbol: WRLD 
Frankfurt
21.07.22
09:10 Uhr
3,966 Euro
0,000
0,00 %
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
3,9744,03808:49
0,0000,00008:50
PR Newswire
22.07.2022 | 08:04
63 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, July 21

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF5.982200 USDIE00BJXRZJ4021 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF3.542100 USDIE00BJXRZ273
21 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.513300 USDIE00BLRPQH31
21 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.946900 USDIE00BLRPQJ54

21 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF4.074700 USDIE00BLRPRR04

21 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF		3.281100 USDIE00BLRPRQ96

21 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF4.367100 USDIE000HJV1VH3

21 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF4.175300 USDIE000QRNAC66

21 JULY 2022
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de
© 2022 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.