Köln (www.fondscheck.de) - Der Juni war ein schwacher Monat an den Märkten, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Dynamic Absolute Return Fonds (ISIN DE000A1WZ3Z8/ WKN A1WZ3Z).Die in den USA verfolgte und in Europa angekündigte veränderte Notenbankpolitik aus Zinsanhebungen und Liquiditätsverknappung habe zusammen mit Rezessionsängsten zu deutlichen Kursrückgängen an den Aktienmärkten geführt. An den Anleihenmärkten hätten steigende Kapitalmarktzinsen und sich ausweitende Zinsdifferenzen zwischen Anleihen unterschiedlicher Bonität zu Verlusten geführt. Strategien, die auf die Erzielung absoluter Erträge ausgerichtet seien, hätten sich diesem negativen Umfeld kaum entziehen können. ...

