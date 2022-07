Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992) hat heute den Zwischenbericht per 30. Juni 2022 veröffentlicht, welcher über die Ergebnisentwicklung für das 1. Halbjahr 2022 informiert. Basierend auf den konsolidierten Zahlen weist die BB Biotech AG im Zwischenabschluss per 30. Juni 2022 einen Verlust nach Steuern von CHF 533 Mio. aus (Gewinn von CHF 349 Mio. in derselben Vorjahresperiode). Das 2. Quartal wies dabei einen Verlust von CHF 233 Mio. aus (Gewinn von CHF 129 Mio. in derselben Vorjahresperiode). Bei einer Investmentgesellschaft reflektiert das Ergebnis die Aktienkursentwicklung der Unternehmen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...