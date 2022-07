Ein Artikel von Björn Thorben M. Jöhnke, Fachanwalt für Versicherungsrecht und Partner der Kanzlei Jöhnke & Reichow RechtsanwälteDas Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) erfährt in diesem Jahr wieder einmal wichtige Änderungen. Zum 28.05.2022 tritt nämlich das "Gesetz zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Wettbewerbs- und Gewerberecht" in Kraft. Dieses beruht auf der im Januar 2020 in Kraft getretenen EU-Richtlinie 2019/2161 zur besseren Durchsetzung und Modernisierung der Verbrauchervorschriften ...

