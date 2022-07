Das bestätigte soeben S&P Global (früher IHS Markit) im vorläufigen Einkaufsmanager-Index (EMI) für Juli. Demnach geht der Index in diesem Monat für Industrie und Dienstleister zusammen um 3,3 auf 48 Punkte in die Knie (gegenüber Vormonat). Die Marke von 50 Zählern, ab der konjunkturelle Expansion angezeigt wird, ist also unterboten. Die Marktforscher halten außerdem fest: Die deutsche Wirtschaft schrumpfte so stark wie zuletzt vor über 2 Jahren. Anfang August wird der endgültige EMI für Juli veröffentlicht. Es dürfte sich dann nichts geändert haben.





