Die Deutsche Fachmarkt AG (ISIN: DE000A13SUL5) wird an diesem Freitag ihre Hauptversammlung in Berlin abhalten. Defama will die Dividende von 48 auf 51 Cent je Aktie erhöhen. Beim derzeitigen Aktienkurs von 25,60 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,99 Prozent. Nach Firmenangaben ist dies die 7. Dividendenerhöhung in Folge. Im ersten Quartal 2022 erzielte die Deutsche Fachmarkt AG bei ...

