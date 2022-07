Tesla will noch in diesem Quartal die Produktion von Batteriezellen des Formats 4680 in der Gigafactory Texas aufnehmen und bis zum Jahresende dort die Kapazität der Pilotlinie Kato nahe der Autofabrik im kalifornischen Fremont übertreffen. Das erklärte Tesla-Manager Drew Baglino im Rahmen der Analystenkonferenz zu den jüngsten Quartalszahlen. Aktuell reicht die Produktion von 4680-Zellen der Pilotlinie ...

