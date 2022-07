An den Metallmärkten fallen die Kurse drastisch. Gleichzeitig sinken die Lagerbestände teils auf Jahrhunderttiefs. Bahnt sich hier ein Kaufsignal an? Die Preise für Aluminium, Kupfer und Co. Befinden sich im Sinkflug. Anfang März notierte der London Metal Exchange Index (LMEX) noch bei 5.500 Punkten. Aktuell wird der Korb mit sechs Basismetallen zu 3.500 Punkten gehandelt. ...

