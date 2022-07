Angesichts der Zinserhöhung der EZB und der wieder eröffneten Gaspipeline Nord Stream 1 bildete sich am Donnerstag an den US-Börsen zunächst keine klare Tendenz heraus. Gestützt von den guten Tesla-Zahlen (mehr dazu im Marktbericht vom Mittwoch) legten die Marktteilnehmer im weiteren Handelsverlauf ihre Vorsicht ab und die großen US-Indizes drehten ins Plus. Die Tesla-Aktie stieg um 9,8 % und übersprang die Marke von 800 $. Der Dow Jones stieg um 0,51 % auf 32.036 Punkte, während sich der S&P 500 um 0,99 % auf 3.998 Punkte verbesserte. Angeschoben von Tesla beendete der Technologieindex Nasdaq 100 den Handel mit einem Plus von 1,44 % bei 12.619 Punkten. Heute Nachmittag legt Twitter seine Quartalzahlen vor.



An deutschen Börsen stehen heute noch der gestrige Zinsschritt der EZB und die Regierungskrise in Italien, wo Mario Draghi vorerst bis zu den geplanten Neuwahlen als geschäftsführender Ministerpräsident im Amt bleibt, im Fokus. Die Bundesbank legt außerdem ihren Monatsbericht für Juni vorlegen. Der Dax eröffnete den Handel mit einem Minus von 0,50 % bei 13.179 Punkten.





