Als Chefin von ARK Invest hat Cathie Wood in vielen Fällen Mut und Geduld, bei diesem Prestigeobjekt fehlt aber die Bereitschaft, lange und gegen die Meinung der Mehrheit durchzuhalten: Der ARK Transparency ETF (Kürzel: CTRU) wird nach weniger als acht Monaten wieder vom Kurszettel genommen.



Ein Volumen von nur rund 13 Mio. $ war offenbar zu gering. Ebenso die Performance. Der CTRU startete rund sechs Monate nach dem Index, den er nachbildet. So wurde das (für ARK untypische) passive Instrument voll von der Korrektur der Technologietitel erwischt. Am 26. Juli ist noch der letzte Kurs zu ermitteln, anschließend wird abgewickelt.



So verschwindet ein interessantes Instrument, das einen wichtigen Teilaspekt von "ESG" abbildet. Die "Aktie für Jedermann" geht am Dienstag darauf ein: "Zu früh aussortiert! Warum Transparenz wichtiger wird."



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



