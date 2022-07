Deutsche Börse-Calls mit 92% Chance bei Kursanstieg auf 174 Euro

Trotz der Zwischenkorrektur im Mai und Juni notiert die Deutsche Börse-Aktie (ISIN: DE0005810055) nur knapp unterhalb ihres Allzeithochs vom 22.7.20 bei 170,15 Euro. Laut Analyse von www.godmode-trader.de beendete die Aktie mit der Rückeroberung der Marke von 52,40 Euro die Korrekturphase und überwand die Marke von 160,60 Euro um danach in eine volatile Seitwärtsbewegung einzutreten. Gelingt es der Aktie, in einer dynamischen Kaufwelle das Hoch vom 14.7.22 bei 165,60 Euro zu überwinden, dann errechnet sich ein neues Ziel bei 170,15 Euro. In weiterer Folge könnte sich Steigerungspotenzial auf 174 Euro und 182,30 Euro aufbauen. Wird allerdings die Marke von 158 Euro unterboten, dann droht ein Kursrückgang auf bis zu 152,40 Euro.

Kann die Deutsche Börse-Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 165,30 Euro notierte, die nächsten Widerstände überwinden und die Marke von 174 Euro ins Visier nehmen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 165 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis bei 165 Euro, Bewertungstag 12.9.22, BV 0,1, ISIN: CH1162093269, wurde beim Aktienkurs von 165,30 Euro mit 0,62 - 0,63 Euro gehandelt.

Wenn die Deutsche Börse-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 174 Euro zulegen kann, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,00 Euro (+59 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 157,062 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 157,062 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DW3ZJK9, wurde beim Aktienkurs von 165,30 Euro mit 0,87 - 0,88 Euro quotiert.

Kann sich die Deutsche Börse-Aktie auf 174 Euro steigern, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,69 Euro (+92 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 150,017 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 150,017 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MD6H7F4, wurde beim Aktienkurs von 165,30 Euro mit 1,59 - 1,60 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Börse-Aktie auf 174 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,39 Euro (+49 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Börse-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Börse-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de