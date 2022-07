London (www.anleihencheck.de) - Negative Zinssätze sind in Europa nun Geschichte, so Andy Mulliner, Head of Global Aggregate Strategies bei Janus Henderson Investors.Die EZB habe den Markt heute mit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte statt der zuvor angekündigten 25 Basispunkte überrascht. Gleichzeitig habe sie (wie erwartet) ein neues Instrument gegen die Fragmentierung angekündigt, das Transmissionsschutzinstrument (Transmission Protection Instrument, TPI). Die EZB habe ihren über den Erwartungen liegenden Schritt relativiert, indem sie ihre Prognosen für die September-Sitzung abgeschwächt habe und betont habe, dass es sich bei diesem Schritt eher um eine Vorverlegung als um eine schrittweise Erhöhung der Zinssätze handele. Die EZB habe auch das herausfordernde Umfeld bestätigt, in dem sie sich befinde, mit offensichtlich höherem Inflationsdruck, aber auch einem schwächeren Wachstumsumfeld. Diese Kombination deute darauf hin, dass sich die EZB sehr wohl bewusst sei, dass der vor ihr liegende Weg für die Geldpolitik tückisch sei, und dass auch die von den Mitgliedern der EZB veröffentlichten optimistischen Wachstumsprognosen auf der Kippe stehen dürften. ...

