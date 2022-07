Den Haag (www.anleihencheck.de) - Die EZB hob die Zinssätze mehr als erwartet um 50 Basispunkte an (auch wenn der Markt bereits teilweise auf eine Erhöhung um 50 Basispunkte gefasst war), so Patrick Moonen, Principal Strategist, bei NN Investment Partners.Dies sei positiv für den Bankensektor, da die Ära der Negativzinsen nun vorbei sei. Die Rentabilität des Bankensektors dürfte dadurch gestärkt werden. Auf dem breiteren Markt habe der Druck auf die italienischen Anleiherenditen nach dem Rücktritt von Mario Draghi auch nach der Ankündigung des Transmissionsschutzinstruments (Transmission Protection Instrument, TPI) nicht nachgelassen. Auch der italienische Aktienmarkt habe schlechter abgeschnitten als der Rest der Eurozone. Angesichts der politischen Unsicherheit in Italien gehen die Experten von NN Investment Partners davon aus, dass italienische Vermögenswerte in der kommenden Zeit weiterhin schlechter abschneiden werden als die übrige Region. (Ausgabe vom 21.07.2022) (22.07.2022/alc/a/a) ...

