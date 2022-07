Die Deutsche Bank-Aktie hat in den vergangenen sechs Monaten rund 26% an Wert verloren und ist am 14. Juli 2022 auf ein neues 12-Monats-Tief (7,65 Euro) gefallen. Das langfristige Bild sieht nicht viel besser aus. Denn: Im Fokus: Deutsche Bank-Aktie Auf Zehn-Jahres-Sicht weist die Aktie von Deutsche Bank einen Kursabschlag von im Schnitt -8,7% pro Jahr aus. Ein Einsatz in Höhe...

