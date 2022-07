In Österreich sind die Heizölpreise heute früh im Vortagesvergleich gesunken, während sie in der Schweiz und in Deutschland teils deutlich stiegen. Mit einem Anstieg von durchschnittlich 1,4 Cent trifft es deutsche Heizölinteressenten heute Vormittag am intensivsten. Während die Gaslieferungen über die Nordstream-1-Pipeline seit gestern wieder eingeschränkt funktionieren, scheint Russland nun zu verhindern, ...

