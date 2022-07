(shareribs.com) London 22.07.2022 - Die Ölpreise haben sich am Freitag wieder stabilisiert. Die bisherigen Sorgen der Marktteilnehmer hinsichtlich der Nachfrageentwicklung bestehen weiter. In den USA liegt die Nachfrage unter dem Vorjahresniveau. In den vergangenen Tagen zeigten sich die Ölpreise volatil. Einerseits hat der feste US-Dollar die Notierungen unter Druck gesetzt, während gleichzeitig ...

