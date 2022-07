DJ PTA-News: FRENER & REIFER Holding AG: Projekt für Dr. Bronner - ein Partner mit hohem Maßstab für soziales und ökologisches Engagement

München (pta012/22.07.2022/11:20) - Dr. Bronner's Magic Soap. Die Botschaft: ALL-ONE:

"Entweder erkennen wir, dass wir über ethnische, religiöse und kulturelle Unterschiede hinweg eine Einheit bilden, oder die Menschheit geht zugrunde: We Are All-One or None!"

Das Familienunternehmen Dr. Bronner's verfolgt bis heute die Vision seines Gründers Emanuel Bronner und produziert nunmehr in der 3. Generation Fair Trade- und bio-zertifizierte Naturseifen und Biokosmetik in höchster Qualität. Das Unternehmen setzt seine Gewinne dafür ein, die Welt durch verantwortungsvolle Produktion und engagierten Aktivismus zu verbessern. Diese Ideale erklären auch das hohe soziale und ökologische Engagement dieses unkonventionell erfolgreichen Betriebes.

Die Familie Bronner erwirbt in Laupheim den ursprünglichen Familien- und Firmensitz und will ihn nun einer sinnstiftenden Nutzung zuführen - im Untergeschoss wird ein Informationszentrum zu Dr. Bronner's entstehen, in die oberen Stockwerke wird eine Wohngemeinschaft für Menschen mit Beeinträchtigungen einziehen. Teamwerk Architekten aus München gewinnen den Wettbewerb für die Umnutzung, Sanierung und Erweiterung des Gebäudes.

FRENER & REIFER wurde mit der Planung und Realisierung der architektonisch auffallenden Gebäudehülle beauftragt. Die wabenförmige Tragstruktur mit Verglasung soll das Thema "Seifenschaum" in der Fassadenkonstruktion neu interpretieren. Zudem sollen die Friedensbotschaften des Gründers auf den Glasscheiben visualisiert werden.

"Das Familienunternehmen Dr. Bronner's setzt auf hohe soziale und ökologische Standards, die uns begeistern. Wir freuen uns, mit derart visionären und nachhaltigen Kunden zusammen arbeiten zu dürfen", sagt Dr. Andrea Borgato, Vorstand der FRENER & REIFER Holding AG. "Auf diese Weise können wir als Lieferant unseren Anspruch auf einzigartige und nachhaltige Lösungen in die Tat umsetzen und so unseren Beitrag zu einem besonderen Projekt mit einer besonderen Botschaft leisten. Wir sind stolz, mit an Bord sein zu dürfen."

Über die FRENER & REIFER Holding AG:

Die FRENER & REIFER Holding AG ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Fokus auf High-End Spezialfassadenbau, nachhaltiger Gebäudetechnik und innovativer Komponenten. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Anbieter von qualitativ hochwertigen und technisch anspruchsvollen Metall-Glasfassaden und bietet von Entwicklung, Design, über Projektierung und Montage vor Ort alle Dienstleistungen zur Umsetzung exklusiver Gebäudehüllen an. In Zusammenarbeit mit namhaften Architekten wie Sir Norman Foster, Kenzo Tange und Daniel Libeskind konnten in der Vergangenheit exklusive und anspruchsvolle Projekte wie das Museum of Modern Art (MoMA), das IOC-Hauptquartier und das Steve Jobs Theater gebaut werden.

Die Anleihe der FRENER & REIFER Holding AG (WKN: A2YN6Y; ISIN: DE000A2YN6Y5) notiert an der Münchener Wertpapierbörse.

Aussender: FRENER & REIFER Holding AG

ISIN(s): DE000A2YN6Y5 (Anleihe) Börsen: Freiverkehr in München

