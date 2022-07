Linz (www.anleihencheck.de) - Spät, aber doch hat die EZB gestern mit Ihrer Entscheidung, den Leitzins anzuheben, auf die Rekordinflation reagiert, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Eine Anhebung von 0,25% im Juli und einen weitern 0,25%-er Schritt im September habe Frau Lagarde bereits vor einigen Wochen verkündet. Die gestrige Erhöhung mit 0,50% sei für manche dann doch überraschend hoch ausgefallen. Diese Wende der EZB folge auf eine Ära ultra-lockerer Geldpolitik. Doch die zuletzt auf Rekordniveaus gestiegene Inflation im Euroraum - aktuell 8,6% bei angestrebten 2,0% - seien Anlass für die EZB zu diesem Schritt gewesen. Parallel zum Zinsschritt hätten sich die Währungshüter auf ein neues Krisenprogramm geeinigt, mit dem die EZB hoch verschuldete Staaten wie Italien bei Turbulenzen am Anleihemarkt unterstützen werde. Dieses solle dabei helfen, dass die Geldpolitik im Euroraum gleichmäßig wirken könne und es möglichst zu keinem Auseinanderlaufen der Kreditkosten in einzelnen Eurostaaten komme. (22.07.2022/alc/a/a) ...

