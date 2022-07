London (www.anleihencheck.de) - Die Unsicherheiten in Europa sind ohnehin groß, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management.Nun habe sich die Lage mit dem Rücktritt von Ministerpräsident Mario Draghi in Italien und der Aussicht auf vorgezogene Neuwahlen noch einmal deutlich verschlechtert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...