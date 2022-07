Die steigenden Renditen am Anleihemarkt versperren immer mehr Unternehmen den Zugang zu frischem Fremdkapital. Ist auch der Bankkredit zu teuer, bleibt bei börsennotierten Unternehmen nur der Weg über eine Kapitalerhöhung. Carnival ist das jüngste Unternehmen in einer Reihe von vielen, die noch folgen werden.Carnival (PA1436583006) kündigte am Mittwoch nachbörslich eine umfangreiche Kapitalerhöhung an. Die Kreuzfahrtgesellschaft kommt im laufenden Geschäftsjahr operativ wieder in Schwung nach einem sehr schwierigen Vorjahr. Doch die Phase der ...

