LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fresenius SE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52,50 Euro belassen. Nach dem starken Jahresauftakt des Medizinkonzerns sollte das zweite Quartal den Tiefpunkt im laufenden Jahr markieren, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Druck auf die Dialysetochter FMC und die Infusionssparte Kabi dürfte von einer positiven Entwicklung der Krankenhaussparte Helios in Deutschland und Spanien etwas abgefedert worden sein. Das zweite Halbjahr sollte eine Geschäftserholung zeigen, sodass er für den Jahresausblick weiter Luft nach oben sehe, so der Experte./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2022 / 15:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2022 / 15:50 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005785604

FRESENIUS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de