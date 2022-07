HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Norma Group nach Quartalszahlen von 44 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Philippe Lorrain bleibt trotz der Gewinnwarnung optimistisch für den Autozulieferer, da diese fast zur Hälfte eher temporären als strukturellen Sondereffekten geschuldet sei. Auch Fortschritte bei der Verbesserung von Vertragsbestimmungen mit Kunden und eine schnellere Weitergabe der gestiegenen Kosten sollten Norma bei der Margenerholung und Gewinnsteigerung helfen, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/ag



