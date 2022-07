DJ MARKT USA/Etwas leichter - Schwache Snap-Zahlen belasten Technologiewerte

An den US-Börsen zeichnen sich zum Start in den Freitagshandel kleinere Verluste ab. Der Future auf den S&P-500 gibt vorbörslich um 0,3 Prozent nach, der Nasdaq-Future um 0,5 Prozent. Erneut muss der Markt eine Fülle von Quartalsausweisen verarbeiten. An Konjunkturdaten werden Einkaufsmanagerindizes des verarbeitenden und nicht-verarbeitenden Gewerbes veröffentlicht.

Technologiewerte dürften von den enttäuschenden Zweitquartalszahlen des Social-Media-Unternehmens Snap belastet werden, sagen Händler. Das schwache Wachstum des Unternehmens wecke Befürchtungen, dass auch die übrige Branche geringere Online-Werbeeinnahmen verzeichnen werde. Die Snap-Aktie stürzt vorbörslich um 28 Prozent ab. In ihrem Sog fällt die Aktie der Facebook-Mutter Meta um 4,5 Prozent. Pinterest verbilligen sich um 6,4 Prozent. Twitter geben um 2,7 Prozent nach; der Kurznachrichtendienst wird am Freitag Zahlen zum zweiten Quartal vorlegen.

Nicht ganz so deutlich verliert die Mattel-Aktie (-1,5%). Der Spielzeughersteller ist zwar im zweiten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt, hat aber weniger verdient als erwartet. Den Ausblick bestätigte Mattel zwar, jedoch unter Vorbehalt.

July 22, 2022 06:10 ET (10:10 GMT)

