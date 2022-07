ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Sanofi von 105 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Experten lobten in einer am Freitag vorliegenden Studie positive Studiendaten zum Hämophiliemittel Efanesoctocog Alfa. Sie hoben ihre Prognose für den Spitzenumsatz der gesamten Gerinnungsfaktor-VIII-Gruppe auf etwa 2 Milliarden US-Dollar bis 2030./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2022 / 19:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2022 / 04:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120578

SANOFI-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de