HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Norma Group nach Zahlen von 27 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Unternehmen habe erneut seine Erwartungen gesenkt, was Anpassungen bei Prognosen und Kursziel erforderlich mache, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Eckdaten zum zweiten Quartal hätten beim operativen Gewinn (Ebit) eine erhebliche Verfehlung im Vergleich zu seinen Erwartungen gebracht. Höhere Kosten hätten dem Hersteller von Verbindungselementen hier zu schaffen gemacht./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2022 / 08:17 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2022 / 08:17 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1H8BV3

