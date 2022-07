Der Bund steigt im Zuge eines milliardenschweren Rettungspakets beim angeschlagenen Energiekonzern Uniper ein. Das kündigte Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Freitag in Berlin an. Die Uniper-Aktie reagiert mit heftigen zweistelligen Verlusten, notiert wieder im einstelligen Kursbereich und fällt auf ein neues Allzeittief.Uniper sei von überragender Bedeutung für die Energieversorgung der Bürger und von Unternehmen, sagte Scholz. Das Unternehmen könne nun stabil in die Zukunft schauen. Mit einer Umlage ...

