Im Bernecker Börsenkompass fahren wir zweigleisig. Wir suchen die Chancen in ausgewählten Einzelwerten und Branchen. Zum Beispiel bei den erneuerbaren Energien und anderen Zukunftstechnologien, die von der Gasproblematik mehr profitieren, als dass sie darunter leiden. Hierzu gehören aussichtsreiche Einzeltitel aus unserer Empfehlungsliste wie ENERGIEKONTOR, BYD oder VERBIO. Auf der anderen Seite nutzen wir die aktuell laufende Sommerrally für den Aufbau einer Short-Position im DAX. Hier werden wir über Eilmeldungen und Kauflimits agieren, um einen möglichst günstigen Einstieg zu erreichen. Dazu haben wir das Short-Instrument bereits vorgestellt und warten jetzt auf eine günstige Einstiegsgelegenheit. Die WKN und das DAX-Szenario finden Sie in diesem Artikel.



Jens BrahmBernecker Börsenkompass





