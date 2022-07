Tocvan Ventures konnte zuletzt mit Top-Bohrergebnissen überzeugen. Nun zeigen metallurgische Tests hohe Goldgewinnungsraten von 89% und mehr. Diese sind entscheidenmd für einen wirtschaftlichen Abbau. Zudem steht das wohl größte Bohrprogramm der Unternehmensgeschichte an.

Am Goldmarkt läuft es nicht wirklich rund, bei Tocvan Ventures (0,75 CAD | 0,59 Euro; CA88900N1050) schon. Der Goldexplorer aus Calgary hatte zuletzt nicht nur regelmäßig mit Top-Bohrergebnissen von seinem Flaggschiffprojekt Pilar gepunktet (hier), sondern auch noch mehr als 5 Mio. Dollar beim neuen Großaktionär Sorbie Bornholm eingesammelt (siehe hier). In diesem schwierigen Kapitalmarktumfeld ist das ein bemerkenswerter Erfolg.

Tocvan Ventures: Goldgewinnungsraten erreichen 89 %

Doch neben Bohrergebnissen und einer soliden Finanzbasis sind Goldgewinnungsraten ein entscheidendes Faktor für eine Goldfirma. Denn diese sogenannten Recovery Rates drücken aus, wie viel des Goldes am Ende auch wirklich aus dem Gestein geholt werden kann. Denn nur das kann später verkauft werden. Auf Pilar liegt das Gold in oxidierter Form im Erz, so daß das Gold ...

