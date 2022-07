Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die US-Wirtschaft wird in diesem Jahr voraussichtlich mit einer Rate von 2,0% expandieren, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Für 2023 sei ein Wirtschaftswachstum von 1,3% zu erwarten. Damit hätten die Analysten seine Wachstumsprognose deutlich nach unten revidiert. Auch wenn an den Märkten eine baldige Rezession immer mehr eingepreist werde, würden die Analysten eine "weiche Landung" immer noch für möglich halten. Die letzten Konjunkturzahlen (u. a. Arbeitsmarkt und Einzelhandel) würden zeigen, dass die Wirtschaft weiterhin relativ robust sei. ...

