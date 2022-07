Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank, sieht aktuell wieder renditeträchtige Investmentchancen am Aktienmarkt. Wo die genau zu finden sind, verrät er im Interview. w:o TV einschalten!

Der Höhepunkt der Gaspreise sei erreicht, Zins- und Inflationsangst geben nach und auch eine mögliche Rezession sei in vielen Aktienkursen bereits eingepreist, ist sich Halver sicher. Er zieht deshalb folgendes Fazit: "Die großen Aktienmärkte haben das schlimmste hoffentlich hinter sich".

Es gebe so etwas wie einen "Sommer der Erkenntnis": Man könne sehen was die EZB in Sachen Zinsen macht, zu mindestens anfänglich. Aber es gebe auch erste Erkenntnisse zu der Zinspolitik der US-Notenbank. Auch was Russlands Präsident Putin im Schilde führe, werde ein wenig klarer. Erste Erkenntnisse zum Thema Rezession gebe es ebenfalls.

Halver empfiehlt die regelmäßigen Ansparpläne bei ETFs und Aktienfonds weiterzuführen. Doch auch bei Einzelinvestments sieht er aktuell wieder attraktive Einstiegschancen. Wo die genau zu finden sind, erfahren Sie im Video. Gleich einschalten!

Video: Martin Kerscher, Text: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

