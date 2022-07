DJ Arelias neues System zum Sparen von Gas und Wasser in der Dusche

Wie geht man mit der Energiekrise um, die durch russisches Gas verursacht wird? Gerät zur Reduzierung unseres Gas- und Wasserverbrauchs zu Hause.

Madrid, Spain

Arelia präsentiert seinen Duschsparer Acqua Tempus, einen elektronischen Timer zur Steuerung des Wasser- und Gasverbrauchs, der die Duschzeit begrenzt. Nach Ablauf einer bestimmten Zeit schließt die Steuereinheit den Wasserhahn und lässt ihn für eine Weile inaktiv. Auf diese Weise zwingt Acqua Tempus von Arelia den Benutzer dazu, die Dusche zu verlassen. Dies bietet Wasser- und Gaseinsparungen von nicht weniger als 60 % im Vergleich zum kostenlosen Verbrauch. Manchmal können die Einsparungen 80 % erreichen. Wie man den Wasserverbrauch kontrolliert Die Bedienung des Arelia Acqua Tempus zur Kontrolle des Wasserverbrauchs ist einfach. Der Besitzer muss nur drei Parameter programmieren: 1. Duschzeit: Minuten, die für den Wasserverbrauch zur Verfügung stehen. Rabattiert wird natürlich nur, wenn der Hahn auf ist.

2. Einschäumzeit: Minuten zum Aufschäumen, in denen die Duschzeit nicht abgezogen wird. Es wird aktiviert, wenn der Wasserhahn mitten in der Sitzung geschlossen wird, um aufzuschäumen.

3. Verzögerungszeit: Minuten, die vergehen müssen, bevor Sie eine neue Dusche genießen können. In dieser Zeit bleibt die Dusche ohne Wasserzufuhr gesperrt.

Duschzeiten Arelia ist der Meinung, dass 5 oder 6 Minuten Duschen genug Zeit für die tägliche Hygiene von Teenagern oder Kunden eines Fitnessstudios oder Campings sind. Vor allem wenn man bedenkt, dass wenn wir zum Aufschäumen den Wasserhahn zudrehen, der Duschzeitrabatt gelähmt ist und wir das Restguthaben sparen und in die Einschäumzeit eintreten. Wenn die Dusche endet, wechseln wir in den Verzögerungsmodus. Die Verzögerung ist die Zeit, die vergehen muss, bis eine neue Dusche verfügbar ist. Für Arelia ist eine Verzögerung von nicht mehr als 3 Minuten mehr als genug, um die gewünschten Verbrauchseinsparungen zu erzielen. Sobald der Verzögerungsmodus beendet ist, steht uns eine weitere Dusche in Arelias Acqua Tempus zur Verfügung, die der nächste Benutzer genießen kann. Damit zwingen wir zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Wasser und Energie. Und daher wird die mit dem Duschen verbundene Wasser- und Energierechnung erheblich reduziert. Acqua Tempus reduziert außerdem den Wasserdurchfluss um 15 % im Vergleich zu einem normalen Wasserhahn. Diese Lösung empfiehlt sich besonders für Häuser mit Teenagern, Airbnb-Wohnungen, Colleges, Hotels, Hostels, Fitnessstudios oder Campingplätze.

Fernando Arenas

+34 91 297 69 93

Ende der Pressemitteilung

