Time is Money // Schnell ein paar Fragen an Adi Drotleff, Chairman von Mensch und Maschine (MuM), und CFO Markus Pech über die Rekordergebnisse im ersten Halbjahr 2022, Geschäftsbereiche im "Leerlauf", die angepeilte Gewinnverdopplung in vier bis fünf Jahren und vermehrte Aktienrückkäufe: Herr Drotleff, Herr Pech, Mensch und Maschine kann sich mit einem Rekordhalbjahr erneut allen Herausforderungen gegenüber behaupten und peilt für das Gesamtjahr nun sogar "Ergebnisse am oberen Rand der Prognosebandbreite" an. Sie sind Sie selbst überrascht, wie rund es derzeit operativ läuft? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...