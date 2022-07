In der Kalenderwoche 29 (18.07. bis 22.07.2022) hat die Zeichnungsphase für die erste Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A3KWK17) der JadeHawk Capital S.à r.l. begonnen. Bis zum 01.08.22 kann die fünfjährige Anleihe mit einem Zielvolumen von 15 Mio. Euro und einer jährlichen Verzinsung von 7,00% über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG gezeichnet werden. "Wir konzentrieren uns auf bereits emittierte, geschlossene Immobilienfonds. Die 29 Fondsimmobilien befinden sich fast vollständig in Deutschland und sind zu 98 % vermietet. Im Hinblick auf die Asset-Klasse setzen wir auf eine breite Diversifikation und agieren opportunitätsgetrieben. Aktuell verteilt sich der gesamte Net Asset Value unserer bestehenden Fondsbeteiligungen zu 36 % auf Senioren- und Pflegeheime, zu 30 % auf Büroimmobilien und zu 28 % auf Wohnimmobilien", so Jan Düdden, geschäftsführender Gesellschafter von JadeHawk Capital, im Interview mit dem Anleihen Finder in dieser Woche.

Die Deutsche Bildung AG bietet ab dem 28. Juli 2022 die noch verbliebenen Schuldverschreibungen der Aufstockungstranche der Bildungs-Anleihe 2017/27 (ISIN: DE000A2E4PH3) zu 98% des Nennbetrags an. Etwas mehr als 5.200 Schuldverschreibungen sind noch zu haben, die Anleihe ...

