Wie geht es jetzt weiter mit der Tesla-Aktie und lohnt sich der Einstieg? Das ist die entscheidende Frage, die sich derzeit tausende Anleger stellen. Fakt ist, die Tesla-Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten 44,9% an Wert gewonnen (Sechs-Monats-Performance: -4,1%) und notiert aktuell bei 812 Euro. Im Vorjahr konnte sich die Tesla-Aktie an der Börse um 74,5% verbessern während...

Den vollständigen Artikel lesen ...