Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Dow Jones legte gestern um rund 0,5 Prozent zu. Deutlicher im Plus gingen die Technologie-Indizes aus dem Handel. Der Nasdaq 100 verzeichnete einen Zugewinn von 1,4 Prozent. Bei den Einzelthemen geht es heute um Twitter, Snap, American Express, Nike, Disney, Intuitive Surgical, Livent und Standard Lithium. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.